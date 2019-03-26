В квартиру пенсионерки пришли две женщины якобы для обмена денег и, выбрав момент, когда хозяйка квартиры отвлеклась, злоумышленницы похитили их и скрылись...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по Нагорному району задержали двух женщин, подозреваемых в краже денежных средств у пенсионерки.В ОМВД России по Нагорному району с заявлением о краже обратилась 87-летняя жительница района. По словам заявительницы, неизвестные под предлогом обмена денежных средств тайно похитили ее деньги, после чего скрылись. Ущерб составил 400 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 31 и 58-летняя приезжие.Как установили полицейские, потерпевшей позвонила неизвестная женщина, которая представилась соцработником и сообщила о том, что в связи с новой «денежной реформой» проходит обмен денежных средств. Через некоторое время в квартиру пенсионерки пришли две женщины якобы для обмена денег и, выбрав момент, когда хозяйка квартиры отвлеклась, злоумышленницы похитили их и скрылись.По данному факту следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22