Звезда сериала Не родись красивой Юлия Такшина откровенно
побеседовала с Борисом Корчевниковым. Артистка стала гостьей программы Судьба
человека телеканала Россия 1.
Звезда сериала "Не родись красивой" Юлия Такшина откровенно
побеседовала с Борисом Корчевниковым. Артистка стала гостьей программы "Судьба
человека" телеканала "Россия 1".
Такшина прославилась благодаря роли секретарши Вики в
сериале "Не родись красивой". Там же на съемках она познакомилась с актером
Григорием Антипенко.
Роман телезвезд развивался стремительно. Юлия и Григорий
начали жить вместе, вскоре у них родился сын Иван, а следом появился Федор. Артисты
прожили вместе семь лет. Сейчас Такшина одна воспитывает отпрысков.
В студии программы артистка объяснила, почему так и не стала женой Антипенко официально. По словам звезды, на
оформление бумаг просто-напросто не было времени.
"У нас даже мысли с Гришей о том, что надо было расписаться,
не было. Это я сейчас понимаю, что надо было венчаться. Но мы горели
профессией. И у нас уже были дети. Мы просто жили семьей", – рассказала Юлия.
Такшина уверила Бориса Корчевникова, что с бывшим
возлюбленным осталась в теплых отношениях. Звезды стараются ладить ради детей. По
словам артистки, о воссоединении не может быть и речи.
"И даже после развода я уважаю Гришу, дети считают, что у
нас нормальная семья. Мы должны быть счастливыми ради них. Они ни разу не
спрашивали: а где же папа? Он часто приходит, дети растут в любви", – сообщила
Юлия в студии .