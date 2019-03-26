Звезда сериала Не родись красивой Юлия Такшина откровенно побеседовала с Борисом Корчевниковым. Артистка стала гостьей программы Судьба человека телеканала Россия 1.

Звезда сериала "Не родись красивой" Юлия Такшина откровеннопобеседовала с Борисом Корчевниковым. Артистка стала гостьей программы "Судьбачеловека" телеканала "Россия 1".Такшина прославилась благодаря роли секретарши Вики всериале "Не родись красивой". Там же на съемках она познакомилась с актеромГригорием Антипенко.Роман телезвезд развивался стремительно. Юлия и Григорийначали жить вместе, вскоре у них родился сын Иван, а следом появился Федор. Артистыпрожили вместе семь лет. Сейчас Такшина одна воспитывает отпрысков.В студии программы артистка объяснила, почему так и не стала женой Антипенко официально. По словам звезды, наоформление бумаг просто-напросто не было времени."У нас даже мысли с Гришей о том, что надо было расписаться,не было. Это я сейчас понимаю, что надо было венчаться. Но мы горелипрофессией. И у нас уже были дети. Мы просто жили семьей", – рассказала Юлия.Такшина уверила Бориса Корчевникова, что с бывшимвозлюбленным осталась в теплых отношениях. Звезды стараются ладить ради детей. Пословам артистки, о воссоединении не может быть и речи."И даже после развода я уважаю Гришу, дети считают, что унас нормальная семья. Мы должны быть счастливыми ради них. Они ни разу неспрашивали: а где же папа? Он часто приходит, дети растут в любви", – сообщилаЮлия в студии .