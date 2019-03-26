Рак простаты можно лечить с помощью кофе. Содержащиеся в популярном напитке вещества резко замедляют рост злокачественной опухоли.

Рак простаты можно лечить с помощью кофе. Содержащиеся впопулярном напитке вещества резко замедляют рост злокачественной опухоли.Исследование, посвященное , провели ученые из японскогоуниверситета Казанава. Влияние кофе на организм они протестировали на мышах. Каквыяснилось, рост раковых клеток существенно замедляют два компонента – ацетаткавеола и кафестол. Оба вещества содержатся в сорте "арабика".Исследования свойств кофе идут уже давно. Это один из самыхпопулярных напитков на планете. Кофе представляет собой сложныйкоктейль веществ – в нем содержится более 1 тысячи нелетучих химическихкомпонентов и свыше 1,5 тысячи – летучих. При этом концентрация полезныхвеществ сильно зависит от способа обжарки кофейных бобов и приготовления напитка.По словам ведущего исследователя университета Казанава, доктора ХироякиИвамото, через 11 дней после начала эксперимента опухоли у мышей в контрольнойгруппе, которые не подвергались никакому воздействию, увеличились в 3,5 раза. Авот у мышей-кофеманов, страдающих , злокачественное образование выросло всего в полтора раза.Японские ученые отмечают, что их исследование– первое в череде научных работ о связи кофе и злокачественных опухолей. Онинамерены продолжить тщательное изучение этого вопроса. Если приведенные данныеподтвердятся, то исследователи приступят к разработке препарата от ракапростаты на основе кофе, пишет Medical News Today.