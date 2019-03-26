Рак простаты можно лечить с помощью кофе. Содержащиеся в
популярном напитке вещества резко замедляют рост злокачественной опухоли.
Рак простаты можно лечить с помощью кофе. Содержащиеся в
популярном напитке вещества резко замедляют рост злокачественной опухоли.
Исследование, посвященное , провели ученые из японского
университета Казанава. Влияние кофе на организм они протестировали на мышах. Как
выяснилось, рост раковых клеток существенно замедляют два компонента – ацетат
кавеола и кафестол. Оба вещества содержатся в сорте "арабика".
Исследования свойств кофе идут уже давно. Это один из самых
популярных напитков на планете. Кофе представляет собой сложный
коктейль веществ – в нем содержится более 1 тысячи нелетучих химических
компонентов и свыше 1,5 тысячи – летучих. При этом концентрация полезных
веществ сильно зависит от способа обжарки кофейных бобов и приготовления напитка.
По словам ведущего исследователя университета Казанава, доктора Хирояки
Ивамото, через 11 дней после начала эксперимента опухоли у мышей в контрольной
группе, которые не подвергались никакому воздействию, увеличились в 3,5 раза. А
вот у мышей-кофеманов, страдающих , злокачественное образование выросло всего в полтора раза.
Японские ученые отмечают, что их исследование
– первое в череде научных работ о связи кофе и злокачественных опухолей. Они
намерены продолжить тщательное изучение этого вопроса. Если приведенные данные
подтвердятся, то исследователи приступят к разработке препарата от рака
простаты на основе кофе, пишет Medical News Today.