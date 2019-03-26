Появились печальные новости о культовом советском режиссере и артисте. Сергей Соловьев находится в больнице.

Появились печальные новости о культовом советском режиссере и артисте. Сергей Соловьев находится в больнице.74-летний кинематографист был вынужден прибегнуть куслуге врачей. Сообщается, что режиссер фильмов "Асса" и "Чернаяроза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" Сергей Соловьевэкстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.Выяснилось, что у знаменитости язва желудка и проблемыс сердцем. В настоящее время медики делают все, чтобы спасти жизнь СергеяСоловьева, передает Telegram-канал Mash.Сергей Соловьев – советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, педагог, народныйартист России. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Сергей Соловьев преподает во ВГИКе на режиссерскомфакультете, руководит режиссерской и актерской мастерскими, профессор.Сергей Соловьев известен какрежиссер, у которого есть своя актерская "обойма". Музой режиссера во многихфильмах, начиная с картины "Сто дней после детства", была Татьяна Друбич. Можно также отметить творческиеотношения с Людмилой Савельевой, Александром Башировым, Александром Абдуловым, ИльейИвановым, Александром Збруевым.Напомним, ранее в Москве в возрасте 93 лет скончался культовый советский и российский режиссер Марлен Хуциев. Последние дни он провел в реанимации. Самыми известными картинами режиссера стали "Весна на Заречной улице", "Два Федора", "Застава Ильича", "Послесловие" и "Бесконечность".