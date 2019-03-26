Нападающий Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров забросил шайбу в ворота Бостон Брюинз и помог молниям одержать победу с результатом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. На счету лучшего бомбардира лиги стало 121 очко в сезоне (38 шайб и 83 передачи).

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров забросил шайбу в ворота "Бостон Брюинз" и помог "молниям" одержать победу с результатом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. На счету лучшего бомбардира лиги стало 121 очко в сезоне (38 шайб и 83 передачи).Этот гол позволил Никите обойти Сергея Федорова по количеству очков в регулярном чемпионате. Кроме того, Кучеров вышел по этому показателю среди российских хоккеистов. Рекорд принадлежит Александру Могильному – 127 очков. У Кучерова есть еще пять встреч, чтобы превзойти это достижение.Нынешний результат Кучерова – третий в НХЛ за последние 20 лет. В сезоне-2005/06 125 очков набирал Джо Торнтон, а у Яромира Ягра было 123 очка. Также Ягр набирал 121 очко в сезоне-2000/01.