Из сектора Газа по Израилю ночью было запущено около 30 ракет, сообщили в Тель-Авиве. Часть перехватили ПВО, остальные упали на открытой местности. Конфликт обострился после того, как накануне утром палестинский снаряд попал в жилой дом в окрестностях Тель-Авива.

Из сектора Газа по Израилю ночью было запущено около 30 ракет, сообщили в Тель-Авиве. Часть перехватили ПВО, остальные упали на открытой местности. Конфликт обострился после того, как накануне утром палестинский снаряд попал в жилой дом в окрестностях Тель-Авива.Относительная тишина на границе сектора Газа была взорвана вечером 25 марта. В воздух поднялись израильские ВВС. "Фальконы", беспилотники, артиллерия и танки наносили удары по военной инфраструктуре движения "Хамас" на территории сектора Газа.Эскалации конфликта предшествовал ракетный обстрел территории Израиля. Из сектора Газа рано утром 25 марта была выпущена ракета, попавшая в жилой дом. Пострадала семья из 6 человек, только чудом они отделались легкими ранениями.Находящийся в Вашингтоне Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль жестко ответит на это нападение."Израиль этого не потерпит. Израиль решительно реагирует на эту бессмысленную агрессию. У меня есть простое послание врагам Израиля: мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш народ", — сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.Представители движения "Хамас" в секторе Газа заявили о том, что пуск ракеты был случайностью. Тем не менее, израильские военные решили действовать жестко, они сообщили о нескольких десятках пораженных целей на территории сектора Газа. "Хамас" ответил ракетным огнем по близлежащим израильским городам. В ответ израильские военные нанесли новую серию ударов по территории сектора. Наконец, ближе к 22 часам стало известно о том, что египетские посредники пытаются заключить соглашение о прекращении огня. В 22 часа "Хамас" прекратил обстрел. Израильская авиация, тем не менее, оставалась в воздухе, продолжая атаковать.