Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, несмотря на скандальный развод, не раз утверждала, что хотела бы увидеть экс-супруга и узнать, как он. Лишь сейчас заинтересованной публике предоставилась такая возможность.

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, несмотря на скандальный развод, не раз утверждала, что хотела бы увидеть экс-супруга и узнать, как он. Лишь сейчас заинтересованной публике предоставилась такая возможность.В социальной сети Facebook, в официальной группе, посвященной легендарному актеру, появились новые фотоАрмена Джигарханяна. Их обнародовал Артур Согомонян. представляющийся другом престарелого артиста. "Многие интересуются, как себя чувствует Армен Борисович, чем занимается, как проводит время. Наш Мэтр чувствует себя хорошо, как говорит он сам: "Согласно паспортным данным". С журналистами не общается, активно занимается реабилитацией, каждый день выходит на прогулку, иногда с друзьями (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказал Согомонян.На новых снимках Джигарханян запечатлен сидящим на скамеечке в кожаной черной куртке, синих джинсах, черной шапочке и модных спортивных ботинках. Приятель отметил, что после выписки из больницы артист пока не может вернуться к своим обязанностям в театре. По его словам, медики советуют завершить реабилитацию, чтобы затем, полностью восстановившись, заняться рабочим процессом.Кстати, Артур Согомонян объявил важную новость, связанную с театром. "Наш театр учредил премию молодым актерам имени Армена Джигарханяна, Армен Борисович сам планирует просматривать все новые работы, чтобы выбирать лучших, так что скоро работы прибавиться", – констатировал друг легендарного артиста.В заключение Артур Согомонян поблагодарил всех поклонников за заботу о здоровье Армена Джигарханяна. поддержку и доброжелательные посты о нем. Напомним, проблемы со здоровьем у артиста начались осенью 2017 года. Тогда актер попал в больницу, откуда объявил о решении развестись с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Появилась информация, что якобы попросту сбежал от супруги. Разразился жуткий скандал.К зиме 2017 года престарелый артист снова стал завидным холостяком.