Российские спецслужбы могут захватить президента Украины и
вывезти его в Донецк. Этого не исключил политтехнолог Константин Долгов, когда-то
работавший в Министерстве иностранных дел ДНР.
Российские спецслужбы могут захватить президента Украины и
вывезти его в Донецк. Этого не исключил политтехнолог Константин Долгов, когда-то
работавший в Министерстве иностранных дел ДНР.
Россия перестала замалчивать и стесняться того, что ее
спецслужбы работают на Украине и это большой плюс. Так прокомментировал Долгов заявления
высокопоставленного офицера СБУ Василия Прозорова, который накануне рассказал
много интересного о работе украинских силовиков и разведчиков.
"Насколько я понимаю, СБУшник перешел не на сторону
ДНР/ЛНР, а на сторону России и открыто признался, что четыре года выполнял
задания российских спецслужб", – пишет Долгов у себя в Facebook. Политтехнолог уверен в том, что
Россия будет бороться за Украину.
"Наша земля. Наша сфера интересов. Американцы вон везде
работают, всюду ездят, встречаются, финансируют – и как с гуся вода. А
некоторые наши внешнеполитические стратеги до сих пор шифруются", – отмечает
эксперт.
Сколько там еще наших агентов? На самых разных уровнях?
А? Тридцать миллионов человек? Вполне может быть. Захотим – и завтра по щелчку
наши люди в окружении вывезут его в Донецк, например.
Долгов замечает, что политика России на украинском
направлении явно меняется. "Долго запрягали, пора уже ехать" –
резюмирует политтехнолог.
Между тем Петру и без российских спецслужб скоро
придется нелегко: посадит его хотят на Украине и даже в США. Бывшие соратники
президента (Юлия Тимошенко и другие) пишут заявления в прокуратуру с требованием
привлечь главу государства за готовящиеся фальсификации выборов 31 марта. А за
океаном спецпрокурор Мюллер выяснил, что Порошенко и его команда вмешивались в
ход президентских выборов 2016 года.