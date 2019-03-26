Российские спецслужбы могут захватить президента Украины и вывезти его в Донецк. Этого не исключил политтехнолог Константин Долгов, когда-то работавший в Министерстве иностранных дел ДНР.

Российские спецслужбы могут захватить президента Украины ивывезти его в Донецк. Этого не исключил политтехнолог Константин Долгов, когда-тоработавший в Министерстве иностранных дел ДНР.Россия перестала замалчивать и стесняться того, что ееспецслужбы работают на Украине и это большой плюс. Так прокомментировал Долгов заявлениявысокопоставленного офицера СБУ Василия Прозорова, который накануне рассказалмного интересного о работе украинских силовиков и разведчиков."Насколько я понимаю, СБУшник перешел не на сторонуДНР/ЛНР, а на сторону России и открыто признался, что четыре года выполнялзадания российских спецслужб", – пишет Долгов у себя в Facebook. Политтехнолог уверен в том, чтоРоссия будет бороться за Украину."Наша земля. Наша сфера интересов. Американцы вон вездеработают, всюду ездят, встречаются, финансируют – и как с гуся вода. Анекоторые наши внешнеполитические стратеги до сих пор шифруются", – отмечаетэксперт.Сколько там еще наших агентов? На самых разных уровнях?А? Тридцать миллионов человек? Вполне может быть. Захотим – и завтра по щелчкунаши люди в окружении вывезут его в Донецк, например.Долгов замечает, что политика России на украинскомнаправлении явно меняется. "Долго запрягали, пора уже ехать" –резюмирует политтехнолог.Между тем Петру и без российских спецслужб скоропридется нелегко: посадит его хотят на Украине и даже в США. Бывшие соратникипрезидента (Юлия Тимошенко и другие) пишут заявления в прокуратуру с требованиемпривлечь главу государства за готовящиеся фальсификации выборов 31 марта. А заокеаном спецпрокурор Мюллер выяснил, что Порошенко и его команда вмешивались вход президентских выборов 2016 года.