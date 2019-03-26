Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю не сможет принять участия в командном чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в Японии. Выступить дома ему не позволит рецидив травмы правой лодыжки.

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю не сможет принять участия в командном чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в Японии. Выступить дома ему не позволит рецидив травмы правой лодыжки.Об этом сообщила Федерация конькобежного спорта Японии. Ранее из-за травмы Ханю не смог выйти на лед в финале Гран-при в Ванкувере. После восстановления он выступил на чемпионате мира в Японии, где занял второе место. Однако у японца вновь возникли проблемы со здоровьем.Напомним, что командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 11 по 14 апреля в японской Фукуоке. В турнире примут участие сборные России, Италии, Канады, США, Франции и Японии.