Отказавшаяся
ехать на Евровидение-2019 украинская исполнительница приехала в нашу страну
на гастроли. Певица Maruv (Анна Корсун) сообщила об этом в своем Instagram.
Отказавшаяся
ехать на "Евровидение-2019" украинская исполнительница приехала в нашу страну
на гастроли. Певица Maruv (Анна Корсун) сообщила об этом в своем Instagram.
Певица
выложила фото, сделанные на территории России. Они были сняты на российской
радиостанции.
Певица Maruv
встретилась с фанатами. В Stories она опубликовала кадры, на которых фотографируется с
поклонниками.
Напомним,
победительница украинского национального отбора певица Maruv отказалась от
участия в "Евровидении-2019" после того, как ее раскритиковали за гастроли в
России и потребовали подписать кабальный контракт, наплевав в душу. Согласно соглашению, Анна Корсун должна была
выполнять любые требования и указания вышестоящих лиц.
От выступления в
Израиле также отказались еще три музыкальных проекта. После
этого Украина
сообщила, что не будет в этом году отправлять своего представителя на
международный песенный конкурс.
Ранее заявила,
что будет болеть за Россию на "Евровидении-2019". Она отметила, что испытывает
дружеские чувства к музыканту Сергею Лазареву, который представит нашу страну.
Как писали "Дни.ру", ранее украинской присудили награду в России. Артистка одержала победу в
номинации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018.