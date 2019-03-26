Отказавшаяся ехать на Евровидение-2019 украинская исполнительница приехала в нашу страну на гастроли. Певица Maruv (Анна Корсун) сообщила об этом в своем Instagram.

Отказавшаясяехать на "Евровидение-2019" украинская исполнительница приехала в нашу странуна гастроли. Певица Maruv (Анна Корсун) сообщила об этом в своем Instagram.Певицавыложила фото, сделанные на территории России. Они были сняты на российскойрадиостанции.Певица Maruvвстретилась с фанатами. В Stories она опубликовала кадры, на которых фотографируется споклонниками.Напомним,победительница украинского национального отбора певица Maruv отказалась отучастия в "Евровидении-2019" после того, как ее раскритиковали за гастроли вРоссии и потребовали подписать кабальный контракт, наплевав в душу. Согласно соглашению, Анна Корсун должна былавыполнять любые требования и указания вышестоящих лиц.От выступления вИзраиле также отказались еще три музыкальных проекта. Послеэтого Украинасообщила, что не будет в этом году отправлять своего представителя намеждународный песенный конкурс.Ранее заявила,что будет болеть за Россию на "Евровидении-2019". Она отметила, что испытываетдружеские чувства к музыканту Сергею Лазареву, который представит нашу страну.Как писали "Дни.ру", ранее украинской присудили награду в России. Артистка одержала победу вноминации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018.