Мне нравится истерика Порошенко. Это яркое и прямое свидетельство того, что наша с Юрием Бойко встреча с руководителем российского правительства и руководителем Газпрома действительно его достала. Так Виктор Медведчук прокомментировал реакцию президента Украины.

"Мне нравится истерика Порошенко. Это яркое и прямое свидетельство того, что наша с Юрием Бойко встреча с руководителем российского правительства и руководителем "Газпрома" действительно его достала". Так председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал в прямом эфире программы "60 минут" реакцию президента Украины на визит лидеров оппозиции в Россию.Политик уточнил, что это не было главной стратегической целью их поездки. Встреча была рабочей, в ней обсуждались планы, способные изменить к лучшему жизнь граждан Украины. А негативная реакция Порошенко — яркое свидетельство того, как он к этому относится. "Безусловно, подобные поездки и договоренности в интересах людей. А снижение тарифов ему не снятся и сниться в ближайшее время не будут", — подчеркнул Медведчук.Политик также огласил официальное заявление "Оппозиционной платформы" действующему президенту. В нем говорится, что "Петр Порошенко и вся его свора должны не только проиграть выборы, но и покаяться перед украинским народом за то горе, состояние обнищания и вред, который они причинили за пять лет своей власти".Кандидат в президенты Юрий Бойко, по мнению Виктора Медведчука, имеет все шансы пройти во второй тур голосования и не собирается блокироваться для достижения победы ни с одним из лидирующей троицы: Порошенко, Зеленский, Тимошенко. "Мы не готовы ни с кем из этих троих блокироваться, так как у нас разные идеологические платформы, взгляды и стратегические цели, которые неоднократно были оглашены нашей партией "Оппозиционная платформа – За жизнь"."Мы знаем, за что мы боремся и ради кого. И будем продолжать эту борьбу, в том числе направленную на сотрудничество с Российской Федерацией", — заключил украинский политик.Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным соцопросов, лидером рейтинга на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, но в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг Порошенко составляет около 20%.