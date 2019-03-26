В Москве пациент заявил о том, что под наркозом мог быть изнасилован хирургом одной из столичных клиник при проведении ринопластики.

В Москве пациент заявил о том, что под наркозом мог быть изнасилован хирургом одной из столичных клиник при проведении ринопластики.Как передает телеканал РЕН ТВ, несмотря на то, что инцидент произошел в 2009 году или ранее, 49-летний мужчина решил подать заявление в полицию о случившемся только сейчас.Отмечается, что правоохранительные органы инициировали проверку по заявлению, подробности по данному делу не разглашаются.Ринопластика представляет собой исправление врожденных или приобретенных деформаций носа.