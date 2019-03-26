Сотрудница ЖЭУ Уфы заплатит штраф в 100 тысяч рублей. Такой приговор вынес суд Орджоникидзевского района по факту травмирования женщины снежной глыбой, упавшей с крыши дома. Об этом сообщает ГТРК Башкортостан. Инцидент произошел в декабре 2018 года.

Сотрудница ЖЭУ Уфы заплатит штраф в 100 тысяч рублей. Такой приговор вынес суд Орджоникидзевского района по факту травмирования женщины снежной глыбой, упавшей с крыши дома. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".Инцидент произошел в декабре 2018 года. Пострадавшая, проходившая мимо дома по улице Победы, даже потеряла сознание, когда на нее обрушилась наледь с крыши пятиэтажного дома. Медики сообщили, что она получила серьезную черепно-мозговую травму, повлекшую тяжелые для здоровья последствия.В результате проведенных следственных действий стало очевидно, что снег с крыши жилого дома плохо очищался. Виноватым в несоблюдении нормативов очистки кровли была признан именно мастер ЖЭУ, сообщает прокуратура Республики Башкортостан.