Пенсионерка из Кировской области оказалась жертвой фальшивой целительницы – за четыре года она перевела аферистам более 1,5 миллиона рублей.

57-летняя жительница Омутнинска по телевизору увидела рекламу местной знахарки. В ходе телефонного разговора мошенница поставила наивной клиентке диагноз: смертельная порча. И пообещала снять проклятие за 23 тысячи рублей.Пенсионерка перевела всю сумму, но после этого мошенники начали постоянно ей звонить и требовать новые и новые выплаты. В итоге женщина продала свой дом, автомобиль и взяла девять кредитов. Родственникам она говорила, что занимается благотворительностью и посылает деньги детям.Однако дело все же дошло до полиции, пишет "Комсомольская правда – Киров". По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, и "целители" рискуют попасть за решетку на 10 лет.