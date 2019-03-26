Дима Билан стал заслуженным артистом. Получить заветную награду популярный исполнитель пришел на костылях.
Дима Билан стал заслуженным артистом. Получить заветную награду популярный исполнитель пришел на костылях.
Дима Билан появился на церемонии в Большом театре в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. Дополняли стильный образ костыли. Певец не мог пропустить награждение и присвоение ему звания заслуженного артиста России. Награду он получил из рук министра культуры Владимира Медынского.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима Билан опубликовал видео с торжественного мероприятия и свою благодарственную речь. "Прежде всего хочу сказать спасибо всем моим дорогим сердцу людям – то есть вам ,друзья , всем кто писал письма , поддерживал меня и был и остается поклонником моей музыки и моего пути – это наша награда !!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написал в сопровождении к посту счастливый Дима Билан.
"Все начинается с нас самих и трудится , вышибая искры в профессии – это главное !!! Рад служить душам людей !!! Спасибо вам за эту оценку , быть нужным эта идея одна из главных !!! Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!" – завершил свою запись исполнитель.
В комментариях среди многочисленных поклонников свои поздравления выразили многие коллеги Димы Билана: Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская, Юлианна Караулова, модель Елена Кулецккая, Катя Лель, Вячеслав Манучаров, актриса Юлия Зимина, телеведущая Липа Тетерич и другие.
Напомним, несколько недель назад поскользнулся на льду около дома и получил сложный двойной перелом ноги. Несмотря на серьезную травму и советы врачей, артист решил отсрочить операцию и выступить в Питере. Лишь после этого он оказался в руках хирургов, которые собрали ногу, используя шурупы и пластину. Певец отменил свой гастрольный тур и передвигался на инвалидной коляске. К счастью, в ходе длительной реабилитации стало лучше.