Дима Билан стал заслуженным артистом. Получить заветную награду популярный исполнитель пришел на костылях.

Дима Билан стал заслуженным артистом. Получить заветную награду популярный исполнитель пришел на костылях.Дима Билан появился на церемонии в Большом театре в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. Дополняли стильный образ костыли. Певец не мог пропустить награждение и присвоение ему звания заслуженного артиста России. Награду он получил из рук министра культуры Владимира Медынского.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима Билан опубликовал видео с торжественного мероприятия и свою благодарственную речь. "Прежде всего хочу сказать спасибо всем моим дорогим сердцу людям – то есть вам ,друзья , всем кто писал письма , поддерживал меня и был и остается поклонником моей музыки и моего пути – это наша награда !!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написал в сопровождении к посту счастливый Дима Билан."Все начинается с нас самих и трудится , вышибая искры в профессии – это главное !!! Рад служить душам людей !!! Спасибо вам за эту оценку , быть нужным эта идея одна из главных !!! Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!" – завершил свою запись исполнитель.В комментариях среди многочисленных поклонников свои поздравления выразили многие коллеги Димы Билана: Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская, Юлианна Караулова, модель Елена Кулецккая, Катя Лель, Вячеслав Манучаров, актриса Юлия Зимина, телеведущая Липа Тетерич и другие.Напомним, несколько недель назад поскользнулся на льду около дома и получил сложный двойной перелом ноги. Несмотря на серьезную травму и советы врачей, артист решил отсрочить операцию и выступить в Питере. Лишь после этого он оказался в руках хирургов, которые собрали ногу, используя шурупы и пластину. Певец отменил свой гастрольный тур и передвигался на инвалидной коляске. К счастью, в ходе длительной реабилитации стало лучше.