В центре Киева наблюдается скопление полиции и сотрудников спецслужб. Кандидат в президенты Украины заявил, что его офис заминировали.

В центре Киева наблюдается скопление полиции и сотрудниковспецслужб. Кандидат в президенты Украины заявил, что его офис заминировали.Экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявил, что полицияпроверяет информацию о минировании офиса его штаба в Киеве. Самого кандидата вштабе нет, он находится в Днепре. "К нам в партийный офис приехал нарядпатрульной полиции, а также следственная группа. Полиция эвакуировала людей издома и ждет оперативную группу с кинологами для проверки здания", -написал Гриценко на своей странице в Facebook.Анатолий Гриценко возглавляет оппозиционную партию "Гражданскаяпозиция". С 2005 по конец 2007 года он возглавлял Министерство обороныУкраины, затем избрался в Верховную раду. На посту главы военного ведомстваподдерживал идею вступления страны в НАТО.Политик уже принимал участие в президентских выборах. В 2010году он занял девятое место, набрав 1,2% голосов избирателей; четырьмя годамипозже улучшил свой результат, заручившись поддержкой 5,48% голосов пришедших навыборы (в 2014 году Гриценко занял четвертое место).Сейчас в рейтингах кандидатов на высший пост в стране экс-министробороны находится на пятом месте, за него готовы отдать голоса около 7%избирателей. Четвертую позицию занимает Юрий Бойко (9%).В первой тройке – актер Владимир Зеленский (30%),действующий президент Петр (16%) и лидер партии "Батькивщина"Юлия Тимошенко (14%). Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в нихпримут участие 39 кандидатов.