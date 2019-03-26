В центре Киева наблюдается скопление полиции и сотрудников
спецслужб. Кандидат в президенты Украины заявил, что его офис заминировали.
В центре Киева наблюдается скопление полиции и сотрудников
спецслужб. Кандидат в президенты Украины заявил, что его офис заминировали.
Экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявил, что полиция
проверяет информацию о минировании офиса его штаба в Киеве. Самого кандидата в
штабе нет, он находится в Днепре. "К нам в партийный офис приехал наряд
патрульной полиции, а также следственная группа. Полиция эвакуировала людей из
дома и ждет оперативную группу с кинологами для проверки здания", -
написал Гриценко на своей странице в Facebook.
Анатолий Гриценко возглавляет оппозиционную партию "Гражданская
позиция". С 2005 по конец 2007 года он возглавлял Министерство обороны
Украины, затем избрался в Верховную раду. На посту главы военного ведомства
поддерживал идею вступления страны в НАТО.
Политик уже принимал участие в президентских выборах. В 2010
году он занял девятое место, набрав 1,2% голосов избирателей; четырьмя годами
позже улучшил свой результат, заручившись поддержкой 5,48% голосов пришедших на
выборы (в 2014 году Гриценко занял четвертое место).
Сейчас в рейтингах кандидатов на высший пост в стране экс-министр
обороны находится на пятом месте, за него готовы отдать голоса около 7%
избирателей. Четвертую позицию занимает Юрий Бойко (9%).
В первой тройке – актер Владимир Зеленский (30%),
действующий президент Петр (16%) и лидер партии "Батькивщина"
Юлия Тимошенко (14%). Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них
примут участие 39 кандидатов.