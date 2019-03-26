Майя Донцова не справилась с эмоциями. Звезда шоу Дом-2 разрыдалась, беседуя с подругой.

Майя Донцова не справиласьс эмоциями. Звезда шоу "Дом-2" разрыдалась, беседуя с подругой.Майя Донцова и ее возлюбленный Алексей Купин хотят статьродителями. Однако их мечта никак не сбывается. Участница шоу "Дом-2" не можетзабеременеть.Девушка пытается восстановить женское здоровье. Вдекабре 2018 года Донцова попала в больницу с разрывом яичника. "Меня посадилина гормональный курс, теперь я пью специальные препараты. Так как разрывяичника был несильный, зашивать мне ничего не пришлось. К счастью, удалось всевылечить медикаментами", – рассказывала тогда Донцова.После Майя неохотно комментировала нюансы своего состояния. Однако,судя по анонсу следующего выпуска "Дома-2", где она буквально задыхается от рыданий, восстановление идет не так быстро,как хотелось бы девушке. Донцова не может подарить избраннику малыша и мучается отчувства вины.Меж тем, не все поклонники " жалеют Майю. Многиеинтернет-обыватели уверены, что Донцова давит на жалость перед конкурсом "Свадьбана миллион"."Да ,уж , мы это проходили , опять на жалость пытается давить , топро детей и не вспоминала до ЧГ , пролетели мимо квартиры , теперь на конулямчик на свадьбу , все веселились , ни слово о детях и вдрук ..... Надоелосмотреть на цирк от Майи , повторяешся , это уже не интересно , вообще дети-это святое и не надо устраивать манипуляции на детях , по бойся бога...😢😢😢😢(здесь орфографияи пунктуацияавтора сохранена.– Прим. ред.)", – написала фанатка реалити-.