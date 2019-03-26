Майя Донцова не справилась
с эмоциями. Звезда шоу Дом-2 разрыдалась, беседуя с подругой.
Майя Донцова не справилась
с эмоциями. Звезда шоу "Дом-2" разрыдалась, беседуя с подругой.
Майя Донцова и ее возлюбленный Алексей Купин хотят стать
родителями. Однако их мечта никак не сбывается. Участница шоу "Дом-2" не может
забеременеть.
Девушка пытается восстановить женское здоровье. В
декабре 2018 года Донцова попала в больницу с разрывом яичника. "Меня посадили
на гормональный курс, теперь я пью специальные препараты. Так как разрыв
яичника был несильный, зашивать мне ничего не пришлось. К счастью, удалось все
вылечить медикаментами", – рассказывала тогда Донцова.
После Майя неохотно комментировала нюансы своего состояния. Однако,
судя по анонсу следующего выпуска "Дома-2", где она буквально задыхается от рыданий, восстановление идет не так быстро,
как хотелось бы девушке. Донцова не может подарить избраннику малыша и мучается от
чувства вины.
Меж тем, не все поклонники " жалеют Майю. Многие
интернет-обыватели уверены, что Донцова давит на жалость перед конкурсом "Свадьба
на миллион".
"Да ,уж , мы это проходили , опять на жалость пытается давить , то
про детей и не вспоминала до ЧГ , пролетели мимо квартиры , теперь на кону
лямчик на свадьбу , все веселились , ни слово о детях и вдрук ..... Надоело
смотреть на цирк от Майи , повторяешся , это уже не интересно , вообще дети-
это святое и не надо устраивать манипуляции на детях , по бойся бога...😢😢😢😢
(здесь орфография
и пунктуация
автора сохранена.
– Прим. ред.)", – написала фанатка реалити-.