Скрипач Вадим Репин и продюсер Олег Белый завели традицию - заказывать сочинения современным композиторам и представлять их на своем Транссибирском Арт- Фестивале.

Скрипач Вадим Репин и продюсер Олег Белый завели традицию — заказывать сочинения современным композиторам и представлять их на своем Транссибирском Арт- Фестивале. Первой такой мировой премьерой стала симфоническая фантазия "Музыка моря" новосибирца Бориса Лисицына, посвященная основателю Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольду Кацу."Он сделал очень много для всех нас – и исполнителей, и композиторов, однако, по-моему, мы еще не написали произведения, достойного его памяти, – говорит композитор. – Вот одна из попыток это сделать: в жизни Арнольда Михайловича было то сочетание красоты и драмы, которое и вдохновило меня на создание произведения", — сказал композитор Борис Лисицын.В программу VI Транссибирского Арт-Фестиваля вошло еще одно произведение на схожую тематику – три симфонических эскиза "Море" Клода Дебюсси."Но если музыка Дебюсси – о теплом Средиземном море, то моя, как мне кажется, – о холодном Тихом Океане где-то в районе Владивостока или Северной Калифорнии, – отмечает автор. – И если Дебюсси в русле своей национальной традиции фокусируется на изобразительности и многообразии деталей, то я, также в традициях своей национальной культуры, сосредоточен не на изображении моря как такового, а на передаче ощущений и мыслей, возникающих при его созерцании в душе и сознании человека. Главная цель, которую я преследовал: пьеса должна звучать красиво и драматично, как, в общем, звучит жизнь каждого из нас".За дирижерский пульт в день премьеры встал музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев, "один из самых любимых дирижеров" Вадима Репина, "которого ждали на Транссибирском Арт-фестивале три года"."Я впервые в Новосибирске, впервые с замечательным Новосибирским оркестром, спасибо Вадиму Репину, который при своем невероятно насыщенном графике находит время для возвращения на родину, для организации такого прекрасного фестиваля. Буду приезжать сюда как можно чаще", — отметил главный дирижер Большого театра Туган Сохиев.