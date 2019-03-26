26.03.2019

2019-03-26 13:05:53

Первый в истории выход двух женщин в открытый космос сорвался

Запланированный на 29 марта первый в истории полностью женский выход двух астронавтов в открытый космос сорвался, передает . Выяснилось, что в NASA не смогли подготовить два скафандра подходящего размера. В итоге компанию Кристине Кок составит Ник Хейг, передает . Они должны будут заменить аккумуляторы на внешней поверхности МКС.