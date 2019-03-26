Сын брата Аллы Пугачевой попал в больницу после серьезного ДТП: мужчину сбила машина. О состоянии пострадавшего рассказал его близкий друг.

Сын брата Аллы Пугачевой попал в больницу после серьезного ДТП: мужчину сбила машина. О состоянии пострадавшего рассказал его близкий друг.Инцидент произошел в Новомичуринске Рязанской области. Влад шел домой из магазина, когда мимо мужчины промчался на большой скорости автомобиль и задел его. Родственник Примадонны упал, но не смог самостоятельно встать. Очевидцы сразу вызвали медиков.В больнице врачи провели немедленную операцию, но пока Владу Пугачеву еще не удалось до конца восстановиться. В результате аварии у мужчины возникли проблемы с ногами, и теперь ему трудно подобрать зимнюю обувь. "Любая травма в таком состоянии может привести к серьезным последствиям", – отметил его близкий приятель в беседе с изданием .Известно, что пострадавший нигде не работает. Он сдает недвижимость в столице – двухкомнатные апартаменты, доставшиеся ему от отца, и однокомнатную квартиру в районе метро "Сокол", которую подарила ему . Мужчина также получает пенсию по инвалидности. В общей сумме он зарабатывает около 80 тысяч рублей.Влад рассказал журналистам, что больше не поддерживает отношения с известной родственницей. "А с тетей давно не общаюсь. Та перестала выходить на связь – не отвечает ни на звонки, ни на сообщения", – уточнил мужчина. Племянник Примадонны добавил, что после инцидента "отделался легким испугом и парой синяков".