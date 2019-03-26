Футболист оштрафован и условно отстранен до конца сезона. Причиной стало то, как высказался Павел Погребняк о темнокожих игроках.

Футболист оштрафован и условно отстранендо конца сезона. Причиной стало то, как высказался Павел Погребняк о темнокожихигроках.Комитет по этикеРоссийского футбольного союза (РФС) принял решение наказать спортсмена за его слова отемнокожих членах сборной России. 35-летний Павел Погребняк был условнодисквалифицирован до конца этого сезона.Также стало известно,что помимо этого наказания спортсмена обязали выплатить штраф в размере 250 тысячрублей, сообщает портал . Неизвестно, ожидал ли Павел Погребняктакой удар под дых за необдуманное высказывание.Ранее Павел Погребняк заявил, что "это смешно, когда темнокожий игрок выступаетза сборную России". Кроме того, форвард выразил недоумение тем, что внациональной команде играет нападающий московского "Локомотива", бразилец Ари.Председатель комитета поэтике РФС Семен Андреев заявил, что теперь имеет право втечение трех дней подать апелляцию в соответствующий комитет футбольного союза.Если этого не будет сделано, по истечении данного срока решение вступает всилу.Воспользуется лифутболист этим правом, пока не сообщается. Напомним, выступал всоставе сборной России с 2006 по 2012 год, сыграв 33 матча и забив восемьмячей.С августа 2015 года по 2017 год игрок выступал за столичное "Динамо". Его заработок составлял тогда 2,5 миллиона евро в год. За это время он забил всего один мяч. Затем Павел Погребняк играл в ленинградском "Тосно", где отметился тремя мячами.