Утром 26 марта в подмосковный театр ФЭСТ нагрянули силовики. Они блокировали здание театра. Проводятся обыски у бывшего директора Игоря Соколова, а сотрудников театра в здание не пускают. В ФЭСТЕ это связывают с недавней жалобой в прокуратуру на значительное сокращение бюджетных субсидий.

Утром 26 марта в подмосковный театр "ФЭСТ" в Мытищах нагрянули силовики. Как сообщается на сайте театра, сотрудники правоохранительных органов блокировали здание театра.Проводятся обыски у бывшего директора Игоря Соколова, а сотрудников театра в здание не пускают.При этом отмечается, что такое внимание правоохранителей к "ФЭСТУ" может быть связано с тем, что несколько дней назад руководство театра и Игорь Соколов обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность сокращения бюджетных субсидий на 12 миллионов рублей.Официальных комментариев полиции о причине обыска в театре пока нет.