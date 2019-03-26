Состав участников запланированного на пятницу, 29 марта, выхода в открытый космос изменен: в соответствии с решением НАСА, вместо женского дуэта операцию по замене аккумуляторов на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) будут проводить астронавты Кристина Кок и Ник Хейг.

Состав участников запланированного на пятницу, 29 марта, выхода в открытый космос изменен: в соответствии с решением НАСА, вместо женского дуэта операцию по замене аккумуляторов на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) будут проводить астронавты Кристина Кок и Ник Хейг.Ранее планировалось, что продолжать начатую работу по установке литий-ионных батарей будут астронавты Кристина Кок и Энн Макклейн, что стало бы первым в истории женским выходом в открытый космос, передает ТАСС. После обсуждений результатов первого выхода руководители миссии приняли решение об изменении состава команды. Отчасти это было вызвано размерами имеющихся на борту МКС скафандров.Предварительно планируется, что Энн Макклейн выйдет в открытый космос 8 апреля вместе с канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком, чтобы провести работы по техническому обслуживанию станции. Окончательный состав участников третьего из серии выходов в открытый космос будет объявлен после завершения второго выхода.