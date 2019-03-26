Звезда телестройки опубликовала пикантный снимок. Экс-участница шоу Дом-2 Ольга Солнце показала, как принимает ванну.
Звезда телестройки опубликовала пикантный снимок. Экс-участница шоу "Дом-2" Ольга Солнце показала, как принимает ванну.
Ольга редко демонстрирует откровенные снимки. Максимум, что
можно увидеть в ее Instagram, – это фотографии с отдыха в купальнике. Меж тем,
на днях звезда шоу "Дом-2" опубликовала кадр, который удивил фанатов.
Солнце предстала обнаженной. Она сидит в ванне,
наполненной водой. Девушка скрестила и приобняла ноги руками, чтобы прикрыть
бюст. Ниже Ольга написала о просмотренных за зиму сериалах.
Фолловеры звезды "Дома-2" с юмором отреагировали на пикантный
пост. "Солнц, какая Беркова тебя укусила :D
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Нежно...", "что за порнушечка🤘🌹🔥😉😂", – писали они ей.
Меж тем, Солнце не растерялась и
нашлась с ответом. "Ну чтобы пост прочитали и сериалов насоветовали)))",
– написала Ольга поклоннику.
Напомним, Ольга Солнце покинула более 10 лет назад.
За периметром телестройки она занялась карьерой диджея и теперь выступает в
клубах по всей России. Многие поклонники реалити уверены, что
первые участники реалити были настоящими, поэтому у Ольги много поклонников в Сети, которые
пристально следят за ее жизнью.
Солнце информирует фолловеров о поездках за границу и работе.
Меж тем, о личной жизни звезда не распространяется.