Звезда телестройки опубликовала пикантный снимок. Экс-участница шоу Дом-2 Ольга Солнце показала, как принимает ванну.

Звезда телестройки опубликовала пикантный снимок. Экс-участница шоу "Дом-2" Ольга Солнце показала, как принимает ванну.Ольга редко демонстрирует откровенные снимки. Максимум, чтоможно увидеть в ее Instagram, – это фотографии с отдыха в купальнике. Меж тем,на днях звезда шоу "Дом-2" опубликовала кадр, который удивил фанатов.Солнце предстала обнаженной. Она сидит в ванне,наполненной водой. Девушка скрестила и приобняла ноги руками, чтобы прикрытьбюст. Ниже Ольга написала о просмотренных за зиму сериалах.Фолловеры звезды "Дома-2" с юмором отреагировали на пикантныйпост. "Солнц, какая Беркова тебя укусила :D(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Нежно...", "что за порнушечка🤘🌹🔥😉😂", – писали они ей.Меж тем, Солнце не растерялась инашлась с ответом. "Ну чтобы пост прочитали и сериалов насоветовали)))",– написала Ольга поклоннику.Напомним, Ольга Солнце покинула более 10 лет назад.За периметром телестройки она занялась карьерой диджея и теперь выступает вклубах по всей России. Многие поклонники реалити уверены, чтопервые участники реалити были настоящими, поэтому у Ольги много поклонников в Сети, которыепристально следят за ее жизнью.Солнце информирует фолловеров о поездках за границу и работе.Меж тем, о личной жизни звезда не распространяется.