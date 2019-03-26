Заявление комика Владимира Зеленского о готовности встать на колени перед Владимиром Путиным взбудоражило президента Украины Петра Порошенко. Лидер Незалежной крайне резко отреагировал на слова юмориста и призвал украинцев не надеяться на милость Москвы .

Заявление комика Владимира Зеленского о готовности встать на колени перед Владимиром Путиным взбудоражило президента Украины Петра Порошенко. Лидер Незалежной крайне резко отреагировал на слова юмориста и призвал украинцев не надеяться на милость Москвы .Бурю негодования у Порошенко вызвало заявление Зеленского оготовности лично встать на колени перед российским руководством дляпредотвращения конфликта. В своем обращении гражданам на странице в FacebookПорошенко публично раскритиковал слова юмориста.По словам президента Украины, гражданам страны"предлагают встать на колени, ползти, плакать и вымаливать прощения уПутина". "Москва слезам не верит!" – предупредил украинцевПорошенко.Негодование вызвало обращение Зеленского к Путинупять лет назад – 1 марта 2014 года, когда Совет Федерации согласовалиспользование российских вооруженных сил на Украине. Юморист, ныне рвущийся впрезиденты, призвал главу российского государства не допустить конфликта иподчеркнул, что готов умолять его об этом на коленях.На днях журналисты припомнили шоумену его громкое заявлениеи спросили, готов ли он сделать это. Зеленский ответил, что от своих слов неотказывается и готов на все ради прекращения конфликта.Подобный миротворческий курс находит отклик в сердцах многихукраинцев, рейтинг Зеленского растет как на дрожжах. За комика готовыпроголосовать около 30% тех, кто придет на выборы.У ситуация гораздо хуже. Рейтинг главыгосударства – около 17%. Однако на стороне президента играет подконтрольная емуСБУ, которая может скорректировать подсчет голосов в его пользу.