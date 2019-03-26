Заявление комика Владимира Зеленского о готовности встать на колени перед Владимиром Путиным взбудоражило президента Украины Петра Порошенко. Лидер Незалежной крайне резко отреагировал на слова юмориста и призвал украинцев не надеяться на милость Москвы .
Заявление комика Владимира Зеленского о готовности встать на колени перед Владимиром Путиным взбудоражило президента Украины Петра Порошенко. Лидер Незалежной крайне резко отреагировал на слова юмориста и призвал украинцев не надеяться на милость Москвы .
Бурю негодования у Порошенко вызвало заявление Зеленского о
готовности лично встать на колени перед российским руководством для
предотвращения конфликта. В своем обращении гражданам на странице в Facebook
Порошенко публично раскритиковал слова юмориста.
По словам президента Украины, гражданам страны
"предлагают встать на колени, ползти, плакать и вымаливать прощения у
Путина". "Москва слезам не верит!" – предупредил украинцев
Порошенко.
Негодование вызвало обращение Зеленского к Путину
пять лет назад – 1 марта 2014 года, когда Совет Федерации согласовал
использование российских вооруженных сил на Украине. Юморист, ныне рвущийся в
президенты, призвал главу российского государства не допустить конфликта и
подчеркнул, что готов умолять его об этом на коленях.
На днях журналисты припомнили шоумену его громкое заявление
и спросили, готов ли он сделать это. Зеленский ответил, что от своих слов не
отказывается и готов на все ради прекращения конфликта.
Подобный миротворческий курс находит отклик в сердцах многих
украинцев, рейтинг Зеленского растет как на дрожжах. За комика готовы
проголосовать около 30% тех, кто придет на выборы.
У ситуация гораздо хуже. Рейтинг главы
государства – около 17%. Однако на стороне президента играет подконтрольная ему
СБУ, которая может скорректировать подсчет голосов в его пользу.