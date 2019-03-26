Вдова легендарного актера и режиссера Олега Табакова дала
откровенное интервью. Марина Зудина впервые рассказала, что пытается вернуть
украденные миллионы мужа.
Вдова легендарного актера и режиссера Олега Табакова дала
откровенное интервью. Марина Зудина впервые рассказала, что пытается вернуть
украденные миллионы мужа.
Артистка отметила, что после смерти супруга вопросов, о том,
что будет дальше себе не задавала. Единственное, что она знала наперед – это то,
что просить и унижаться не собирается.
"Я знаю, что мы не будем ходить с протянутой рукой. В нас
есть достоинство. В них (в детях Табакова. – Прим. ред.) есть кровь Олега Павловича, генетика его. Во мне есть чувство
собственного достоинства", – рассказала Марина Зудина в интервью YouTube -
каналу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ".
Единственное, где артистка позволяет себе помочь, – это поиск
пропавших сбережений Олега Табакова. Звезда подключила к решению этого вопроса Следственный комитет и Генпрокуратуру.
По словам Зудиной несколько лет назад ее мужа обманула
мошенница. Сбережения со счета артиста были переведены непонятно куда.
"На территории одного
банка перевели деньги в другой банк. Были в банке с большой государственной
поддержкой, и директор одного из филиалов, мы подписывали у нее бумаги, мы 15
лет ее знали, и мы думали подписываем перевод на другой счет, а мы подписали
перевод денег в другой банк. Это было обманом. Это была большая травма для
Олега Павловича", – рассказала знаменитость.
Артистка уже четвертый год пытается вернуть потерянные капиталы именитого
супруга. намерена идти до конца, потому что, по мнению артистки,
мошенники не только забрали деньги Табакова, но и отняли у него несколько лет
жизни.
"Даже если не будет денег и люди будут наказаны, хотя бы
будет моральная компенсация", – сообщила .