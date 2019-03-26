Вдова легендарного актера и режиссера Олега Табакова дала откровенное интервью. Марина Зудина впервые рассказала, что пытается вернуть украденные миллионы мужа.

Вдова легендарного актера и режиссера Олега Табакова далаоткровенное интервью. Марина Зудина впервые рассказала, что пытается вернутьукраденные миллионы мужа.Артистка отметила, что после смерти супруга вопросов, о том,что будет дальше себе не задавала. Единственное, что она знала наперед – это то,что просить и унижаться не собирается."Я знаю, что мы не будем ходить с протянутой рукой. В насесть достоинство. В них (в детях Табакова. – Прим. ред.) есть кровь Олега Павловича, генетика его. Во мне есть чувствособственного достоинства", – рассказала Марина Зудина в интервью YouTube -каналу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ".Единственное, где артистка позволяет себе помочь, – это поискпропавших сбережений Олега Табакова. Звезда подключила к решению этого вопроса Следственный комитет и Генпрокуратуру.По словам Зудиной несколько лет назад ее мужа обмануламошенница. Сбережения со счета артиста были переведены непонятно куда."На территории одногобанка перевели деньги в другой банк. Были в банке с большой государственнойподдержкой, и директор одного из филиалов, мы подписывали у нее бумаги, мы 15лет ее знали, и мы думали подписываем перевод на другой счет, а мы подписалиперевод денег в другой банк. Это было обманом. Это была большая травма дляОлега Павловича", – рассказала знаменитость.Артистка уже четвертый год пытается вернуть потерянные капиталы именитогосупруга. намерена идти до конца, потому что, по мнению артистки,мошенники не только забрали деньги Табакова, но и отняли у него несколько летжизни."Даже если не будет денег и люди будут наказаны, хотя быбудет моральная компенсация", – сообщила .