Сотрудники Ульяновской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента с самолетом в международном аэропорту им. Карамзина (Баратаевка), задевшим двигателем сугроб.

Сотрудники Ульяновской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента с самолетом в международном аэропорту им. Карамзина (Баратаевка), задевшим двигателем сугроб, который образовался после расчистки взлетно-посадочной полосы от снега, передает "Интерфакс".В понедельник в 6:26 по московскому времени пассажирский самолет SSJ-100, выполнявший рейс из Москвы, при посадке в аэропорту Баратаевка задел одним из двигателей сугроб. Посадка лайнера, на борту которого находились 54 пассажира и пять членов экипажа, прошла в штатном режиме. Борт обратно не отправили, ведется его осмотр.Прокуратура ведет проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.Накануне Ульяновскую область накрыл сильный снегопад, из-за чего были задержаны несколько утренних рейсов.