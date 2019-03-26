Дерзкая банда бывших военных опустошала ювелирные магазины в Волгоградской, Саратовской и Ростовской областях.

Дерзкая банда бывших военных опустошала ювелирные магазины в Волгоградской, Саратовской и Ростовской областях.Шайкой руководили разведчик спецназа и морской пехотинец. Несколько лет они оставались неуловимыми. Пока в погоню за ними не бросился экипаж ДПС.Почему бывшие спецназовцы сколотили банду и взялись за оружие? И кто отдавал приказ потрошить салоны?Смотрите в эти выходные "Расследование Эдуарда Петрова" на телеканале "Россия 24".