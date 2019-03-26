Королевский биограф Кети Николь рассказала, что внук Елизаветы II нарушил жесткий протокол монаршего двора. По ее словам, несмотря на то что членам августейшей семьи запрещено иметь аккаунты в социальных сетях, принц Гарри предал эту традицию.

Королевский биограф Кети Николь рассказала, что внукЕлизаветы II нарушил жесткий протокол монаршего двора. По ее словам, несмотря на то что членам августейшей семьи запрещено иметьаккаунты в социальных сетях, принц Гарри предал эту традицию.отличие от мужа, Меган Маркл удалила свои профили в соцсетях после того, как принцГарри сделал ей предложение. Однако выяснилось, что сам внук Елизаветы II былпойман за нарушением строгих правил.Принц Гарри вел переписку со своими подружками подвымышленным именем в Facebook, передает Ibtimes. Об этом биографповедала в своей книге "Уильм и Гарри". Так,она сообщила, что в то время герцог Сассекский встречался с Челси Дэйви, топереписывался с ней под ником "Spike Wells".В 2007 году, когда принца Гарри отправилислужить в Афганистан, у него было полчаса, чтобы пообщаться с родными иблизкими по спутниковой связи. Но наследник королевской семьи использовал это время для переписки в Facebook.Принц Гарри стал отправлять любовныепослания. В одном из них герцог Сассекский называет свою избранницу Челси ДэйвиРыжиком и шутит с ней. Кети Николь считает, что именно мысли о возлюбленной помоглипринцу выжить в Афганистане.покинулпередовую в феврале 2008 года, после того как в СМИ появились сообщения о еготочном месторасположении. Предположительно,профиль внука королевы Великобритании в Facebook был удален лишь в 2012 году.Напомним, совсем скоро станет отцом. Его жена Меган Маркл на этой неделе посетит госпиталь Святой Марии, где долженпоявиться на свет ее наследник. Как рассказали близкие друзья герцогини, родымогут начаться раньше срока, и персонал больницы вынужден дежуритькруглосуточно.