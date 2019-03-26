В Московской области осуждены приятели-рецидивисты – 48-летний Владимир Грачев и 47-летний Дмитрий Устюхин за убийство художницы и ее маленького сына.

В Московской области осуждены приятели-рецидивисты – 48-летний Владимир Грачев и 47-летний Дмитрий Устюхин за убийство художницы и ее маленького сына.По данным СКР, преступники пошли на убийство матери и ребенка, чтобы завладеть деньгами от продажи дома.Разведенная 41-летняя Ангелина Боголюбова с 9-летним Ваней пропали летом 2014 года из своего частного дома в Подмосковье. Отец ребенка обратился в полицию, когда мальчик перестал отвечать на звонки. Боголюбова рассказывала знакомым, что намерена продать дом с участком, так как собирается переехать в квартиру. В последнем разговоре ребенок сообщил отцу, что нашелся покупатель.По данным следствия, последним, кому звонила женщина, оказался ее нынешний ухажер Владимир Грачев, с которым она познакомилась на сайте знакомств. Он представился офицером одного силового ведомства в отставке.Как пишет "Комсомольская правда", Грачев рассказал, что Ангелина просила его поприсутствовать, когда покупатель дома будет с ней расплачиваться. По его словам, после сделки она уехала домой, а больше он ее не видел.Как выяснилось, в силовых ведомствах Грачев никогда не работал, он несколько раз сидел в тюрьме. Именно он предложил художнице продать дом знакомому покупателю.В тот день Грачев приехал к подруге с товарищем Дмитрием Устюхиным, у которого за плечами был срок за разбой, а познакомились они, собственно, на зоне.По словам следователя, он угрожал женщине, пытаясь заставить ее оформить на него доверенность на продажу дома. Грачев даже вызвал на дом знакомого нотариуса, но тот отказался оформлять документы – вероятно, понял, что-то не то, и не стал связываться.Преступники продержали женщину и ребенка в доме до утра, после чего отвезли на машине в Москву. Там они встретились с покупателем, которого нашел Грачев, тоже его приятелем.Сделка проходила в машине. Боголюбова написала расписку, что получила 12 миллионов рублей. Договорились, что документы Грачев предоставит позже, но покупателя он кинул, а деньги у Боголюбовой отобрали.Женщину с ребенком отвезли в Истринский район Подмосковья, где задушили и, вероятно, сожгли.25 марта СКР сообщил о вынесении приговора по этому делу. Грачев получил пожизненный срок, Устюхин – 23 года в колонии строгого режима.