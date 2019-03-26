Разрешить проблему китовой тюрьмы в Приморье одномоментно невозможно, но Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации с животными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Разрешить проблему "китовой тюрьмы" в Приморье одномоментно невозможно, но Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации с животными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Курирует эту работу вице-премьер Алексей Гордеев, он регулярно докладывает президенту", — пояснил РИА Новости представитель Кремля.Он напомнил, что приехавшие на место ученые и эксперты из различных ведомств пришли к выводу, что просто выпустить китов и белух на свободу означает обречь большую часть животных на гибель."Нужна программа адаптации, нужно модифицировать условия пребывания. Сейчас, насколько я понимаю, эта модификация готовится. Сиюминутное решение этого вопроса невозможно", — заявил пресс-секретарь главы государства.Скандал разгорелся после того, как благодаря зоозащитникам стало известно, что в центре передержки в бухте Средней находятся 11 нелегально выловленных косаток и 90 белух. 22 февраля президент России Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с научными организациями решить судьбу животных. За исполнением поручения следит контрольное управление администрации президента РФ.