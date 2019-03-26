Брошенный возлюбленной мужчина решил утопить свою печаль в алкоголе перед вылетом из Омска в Москву, но не рассчитал дозу и устроил дебош в зоне регистрации на рейс. На борт агрессивного пассажира не пустили, и тогда он устроил стриптиз для крутивших ему руки полицейских.

Брошенный возлюбленной мужчина решил утопить свою печаль в алкоголе перед вылетом из Омска в Москву, но не рассчитал дозу и устроил дебош в зоне регистрации на рейс. На борт агрессивного пассажира не пустили, и тогда он устроил стриптиз для крутивших ему руки полицейских. Необычное действо сняли на видео.Инцидент произошел вечером 25 марта на выходе из воздушной гавани Омска — стражи порядка предприняли несколько попыток выдворить молодого человека, но тот упорствовал в своем желании проникнуть в здание и попасть на борт самолета. В знак протеста он даже снял штаны и нижнее белье, а когда полицейские пригрозили ему задержание, скинул и рубашку.Служители закона заковали стриптизера в наручники, принудительно облачили его в набедренную повязку из пиджака и доставили в отделение, где дали протрезветь. Местные СМИ отмечают, что дело на хулигана заводить не стали, войдя в его положение, однако скандал уже дошел до управления на транспорте МВД по СФО, где начали проверку произошедшего в аэропорту Омска.