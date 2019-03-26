Известная ведущая украинского телеканала Елена Филонова лишила сна своих поклонников. Телезвезда появилась перед зрителями в сексуальном боди, почти не скрывавшем пышную грудь.

Известная ведущая украинского телеканала Елена Филоновалишила сна своих поклонников. Телезвезда появилась перед зрителями всексуальном боди, почти не скрывавшем пышную грудь.– звезда проекта "Страсти поревизору" и новая ведущая "Ревизора" на "Новом канале"украинского телевидения – потрясла поклонников. Елена Филонова решила не жалеть своих фанатов ипредстать перед ними во всей красе.Телезвезда показала подписчикам своего микроблога в Instagram, как она готовитсяк съемкам. позировала перед камерами в сексуальном бодикрасного цвета. Пышная грудь Елены при этом с трудом удерживалась в рамкахприличия."Контрольным выстелом" для фанатов мужского поластал смелый танец с демонстрацией знаменитого бюста. Поклонников видео сразилонаповал.Напомним, не так давно российский телеканал НТВ попросили объяснить, почему у его ведущих такие глубокие декольте. Выглядывающие из вырезов груди смутили коллег-журналистов из Казахстана.Они даже обратились по этому поводу с официальным запросом к руководству телеканала.Тем временем в комментариях к посту Филоновой – сплошной восторг. Фигуру сравнивают с гитарой. Фанаты подчеркивают, как Елена выигрывает посравнению с "худосочными" моделями. Аппетитные формы известнойведущей называют шикарными и соблазнительными.