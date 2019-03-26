Известная ведущая украинского телеканала Елена Филонова
лишила сна своих поклонников. Телезвезда появилась перед зрителями в
сексуальном боди, почти не скрывавшем пышную грудь.
Известная ведущая украинского телеканала Елена Филонова
лишила сна своих поклонников. Телезвезда появилась перед зрителями в
сексуальном боди, почти не скрывавшем пышную грудь.
– звезда проекта "Страсти по
ревизору" и новая ведущая "Ревизора" на "Новом канале"
украинского телевидения – потрясла поклонников. Елена Филонова решила не жалеть своих фанатов и
предстать перед ними во всей красе.
Телезвезда показала подписчикам своего микроблога в Instagram, как она готовится
к съемкам. позировала перед камерами в сексуальном боди
красного цвета. Пышная грудь Елены при этом с трудом удерживалась в рамках
приличия.
"Контрольным выстелом" для фанатов мужского пола
стал смелый танец с демонстрацией знаменитого бюста. Поклонников видео сразило
наповал.
Напомним, не так давно российский телеканал НТВ попросили объяснить, почему у его ведущих такие глубокие декольте. Выглядывающие из вырезов груди смутили коллег-журналистов из Казахстана.Они даже обратились по этому поводу с официальным запросом к руководству телеканала.
Тем временем в комментариях к посту Филоновой – сплошной восторг. Фигуру сравнивают с гитарой. Фанаты подчеркивают, как Елена выигрывает по
сравнению с "худосочными" моделями. Аппетитные формы известной
ведущей называют шикарными и соблазнительными.