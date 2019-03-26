Собрались в кабаке фашист, демократ и коммунист. Начали спорить у кого лучше идеология. Ну спорить можно долго, а толку... Решили на практике, кто своей идеологией заставит кошку сьесть горчицу.
Фашист хватает кошку, заталкивает ей в пасть ложку горчицы... Сожрала!
Все возмущаются:
- Это насилие!
Тогда демократ берет два кусочка колбасы, в средину горчицы, бросает- слопала! Опять все возмущаются:
- Это обман!
Коммунист ловит кошку, мажет ей горчицей задницу... кошка с воем ее слизывает:
- Обратите внимание! Добровольно и с песней!
еще анекдот!