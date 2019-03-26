Еще одна встреча прошла в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. В Канаде Виннипег Джетс принимал на своей площадке Даллас Старз. Гости оказались искушеннее хозяев и победили со счетом 5:2. Российские легионеры звезд Алексанр Радулов и Валерий Ничушкин выступили в роли удачливых ассистентов.

Еще одна встреча прошла в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. В Канаде "Виннипег Джетс" принимал на своей площадке "Даллас Старз". Гости оказались искушеннее хозяев и победили со счетом 5:2. Российские легионеры "звезд" Алексанр Радулов и Валерий Ничушкин выступили в роли удачливых ассистентов.На счету Радулова два голевых паса, Ничушкин отдал одну передачу. После нулевых первых 30 минут игры гости забили четыре кряду шайбы (две на счету Сегина) и к 50-й минуте решили исход матча. Но в концовке зрители увидели еще три гола – два со стороны хозяев и один в исполнении "Далласа".