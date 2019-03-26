Новейший российский подводный беспилотник должен закончить испытания и встать на вооружение флота к 2027 году. Об этом американскому телеканалу CNBC рассказал собственный источник в разведке США.

Новейший российский подводный беспилотник должен закончить испытания и встать на вооружение флота к 2027 году. Об этом американскому телеканалу CNBC рассказал собственный источник в разведке США.Ранее стало известно, что первым носителем для дрона станет подводная лодка специального назначения "Белгород". Ее планируют спустить на воду в 2019 году, а военные получат новый корабль в 2020 году. Вторая подобная субмарина, "Хабаровск", встанет на вооружение примерно в 2022 году. Каждую подлодку вооружать шестью "Посейдонами".Впервые о новом морском беспилотном комплексе рассказал Владимир Путин во время Обращения к Федеральному Собранию в марте 2018 года.По данным российских СМИ, мощность ядерного заряда для подводного робота "Посейдон" может достичь двух мегатонн. Столь разрушительный заряд нужен для уничтожения укрепленных военно-морских баз. Дрон сможет двигаться на глубине более 1 километра со скоростью до 70 узлов, то есть около 130 километров в час.