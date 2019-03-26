Мадридский Реал решил сделать Пари Сен-Жермену предложение, от которого просто невозможно отказаться. За форварда парижан Килиана Мбаппе сливочные готовы заплатить 280 миллионов евро. В настоящий момент француз является главной целью мадридцев.

Мадридский "Реал" решил сделать "Пари Сен-Жермену" предложение, от которого просто невозможно отказаться. За форварда парижан Килиана Мбаппе "сливочные" готовы заплатить 280 миллионов евро. В настоящий момент француз является главной целью мадридцев.По информации France Football, 20-летнего футболиста хотят видеть в своей команде как главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, так и президент клуба Флорентино Перес.Отметим, что Мбаппе станет самым дорогим приобретением в истории футбола, если сделка состоится. В свое время его одноклубник Неймар был куплен "ПСЖ" у "Барселоны" за 222 миллиона евро. Пока этот рекордный трансфер никому переплюнуть не удалось.