Калум Грин, который выступает в английском регбийном клубе Ньюкасл на позиции игрока второй линии, может быть наказан длительной дисквалификацией за укус соперника Роба Уэббера во время матча своей команды против Сэйла. Уэббер пожаловался арбитрам игры и те определили нарушение со стороны Грина.

Калум Грин, который выступает в английском регбийном клубе "Ньюкасл" на позиции игрока второй линии, может быть наказан длительной дисквалификацией за укус соперника Роба Уэббера во время матча своей команды против "Сэйла". Уэббер пожаловался арбитрам игры и те определили неигровое нарушение со стороны Грина.Теперь, как сообщает влиятельное британское издание The Gardian, регбист "Ньюкасла" предстанет перед членами дисциплинарного комитета ведущей лиги Англии премьершипа. Ему грозит стандартная в таких случаях 12-матчевая дисквалификация, но если будет доказан умысел со стороны Грина, то он пропустит 24 игры.