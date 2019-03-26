Первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов в преддверии профессионального праздника призвал к тому, чтобы сотрудников ведомства не воспринимали как монстров с резиновыми палками, беснующихся на каких-то мероприятиях, а видели в них защиту от преступных посягательств.

Первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов в преддверии профессионального праздника (27 марта отмечается День Росгвардии) призвал к тому, чтобы сотрудников ведомства не воспринимали как "монстров с резиновыми палками, беснующихся на каких-то мероприятиях".Он сказал, что Росгвардия стремится к открытости и к тому, чтобы граждане России понимали назначение ведомства и видели в нем "защиту от преступных посягательств"."Потому что войска эти созданы по указу президента именно для обеспечения безопасности граждан, и все должны понимать, какие задачи мы выполняем", — цитирует "Интерфакс" слова Меликова.Он также подчеркнул, что Росгвардия старается проводить мероприятия на открытых площадках, чтобы люди видели, какие задачи выполняет ведомство, и какую роль войска нацгвардии играют в повседневной жизни.По его словам, воины Росгвардии – это, прежде всего, "те люди, которые при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию в границах закона и не допустить перерастания акций в какие-то волнения".