Росприроднадзор взял пробы воздуха и образцы грунта на территории петербургского машиностроительного завода Армалит. Поводом для проверки стали многократные жалобы, сообщает ГТРК Санкт-Петербург.

Росприроднадзор взял пробы воздуха и образцы грунта на территории петербургского машиностроительного завода "Армалит". Поводом для проверки стали многократные жалобы, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".Напомним, сотрудники соседних предприятий сообщили, что завод выбрасывает в атмосферу некую субстанцию рыжего цвета. Из-за нее снег на территории предприятия окрасился в рыжий оттенок. Визуально порошок напоминает ржавчину. Порошкообразный налет осел густым слоем на поверхности крыш и впитался в почву. Местные жители жаловались на то, что не могут открыть окна.О предстоящей проверке, по требованию закона, руководство "Армалита" было предупреждено заранее. Поэтому к моменту прибытия сотрудников природоохраны почву на предприятии успели засыпать гравием. Специалисты отметили сильное загрязнение территории возле газоочистительной установки. Возможно она и получила причиной появления оранжевого снега.В администрации завода заявили, что поводов для беспокойства нет. Результаты лабораторного исследования станут известны в ближайшие дни.