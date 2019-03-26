Проблемы миграции и сотрудничество России и Евросоюза в этом вопросе обсуждали в Брюсселе на экспертной конференции. В дискуссии участвовали российские и бельгийские ученые, дипломаты, и представители международных организаций. В том числе, бывшие депутаты Европарламента и сотрудники Еврокомиссии.

Проблемы миграции и сотрудничество России и Евросоюза в этом вопросе обсуждали в Брюсселе на экспертной конференции. В дискуссии участвовали российские и бельгийские ученые, дипломаты, и представители международных организаций. В том числе, бывшие депутаты Европарламента и сотрудники Еврокомиссии. Обсуждали также механизмы контроля миграционных потоков, сообщает телеканал "Россия 24". По словам посла России в Бельгии Александра Токовинина, в этом вопросе необходимо обмениваться опытом."Россия, по данным международной организации по миграции, находится на третьем месте в мире по количеству на её территории иностранных мигрантов, а ЕС со своей стороны так же является одним из наиболее привлекательных территорий для миграции во всех её формах и проявлениях. И понятно, что в одиночку эти проблемы в современном мире взаимозависимом решать невозможно, их не решить ни выстраиванием границ, ни изолируясь друг от друга совместными действиями, причём не на своих только территориях", — отметил Александр Токовинин, посол России в Бельгии.