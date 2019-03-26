Объединенная авиастроительная корпорация провела презентацию новейшего боевого самолета пятого Су-57 в Малайзии, где открылся международный авиасалон LIMA 2019. Показ провели специально для премьер-министра страны Махатхиру Мохамаду, рассказал глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Объединенная авиастроительная корпорация" провела презентацию новейшего боевого самолета пятого Су-57 в Малайзии, где открылся международный авиасалон LIMA 2019. Показ провели специально для премьер-министра страны Махатхиру Мохамаду, рассказал глава "ОАК" Юрий Слюсарь.Президент корпорации добавил, что поставок за рубеж пока, конечно, не планируется. Однако в будущем ситуация может измениться, выразил надежду Слюсарь.Кроме истребителя пятого поколения премьеру продемонстрировали боевые машины, которые можно купить уже сейчас – Су-35 и МиГ-35. Они должны заинтересовать малайзийских заказчиков, так как основной истребитель местных ВВС – Су-30МКМ.Причем, скорее всего, эти машины так и останутся в войсках. Как сообщил источник агентство ТАСС, Россия максимально продлит срок службы истребителей "Сухого" и, возможно, впоследствии модернизировать.Малайзийский Су-30МКМ значительно отличается от базовой модификации. В нем переработали всю бортовую электронику и часть оборудования заменили на французские аналоги. Так, на фюзеляже самолета появились характерные "гребни" и обтекатели, под которыми установили систему государственного опознавания, а также датчики, предупреждающие, что боевую машину облучает лазерная система наведения.