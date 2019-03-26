Российский бизнес вкладывается в новые рынки. В Анголе планируют локализовать производство минеральных удобрений для сельского хозяйства. Совместный проект курируют президент и профильные министерства республики.

Российский бизнес вкладывается в новые рынки. В Анголе планируют локализовать производство минеральных удобрений для сельского хозяйства. Совместный проект курируют президент и профильные министерства республики.Когда прилетаешь в Анголу на самолете, в глаза бросаются бескрайние районы гетто. Они не только у аэропорта, по всему городу большими пятнами — граничат с новыми "высотками" и роскошными виллами. Быт здесь нехитрый. Лачуги с крышами из жести, строительные бытовки. Уличный ритейл.Это хоть и центр города, но в кварталах, построенных в 70-80 годы, кипит совсем другая жизнь. Большинство живущих здесь питаются на 1-2 доллара в сутки. Мука из кукурузы и вода — рецепт дешевого и популярного гарнира. Готовится за полчаса. Такой вот местный фастфуд. Это Фуба де Бомбо! Одной миски хватает на 15 человек.В Африку активно заходят крупные инвесторы. И уже не только китайские, как это наблюдали многие годы. Свой интерес теперь и у России. Локализация производства минеральных удобрений с российским бизнесом позволит Анголе экспортировать сырьё через Атлантику — своему давнему партнеру."Ангола и Бразилия имеют хорошие исторические отношения. Один язык, одна бывшая колония Португалии. Поэтому считаем, что имея прочные связи с Бразилией, мы, в том числе, приехали в Анголу, чтоб это все посмотреть, как это можно увязать между собой", — поясняет Дмитрий Мазепин, Председатель Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ», заместитель Председателя Совета директоров ПАО "Уралкалий".По прилету у Дмитрия Мазепина, владельца "Уралхим" и "Уралкалия", сразу встреча с коллегой. Она хоть и коммерческая, но одобрена руководством республики. "У нас есть возможность стать крупным производителем сельского хозяйства. Сейчас мы 90 процентов продуктов импортируем. Правительство считает, что наш бизнес-проект будет важным для страны", — заявил Аугуштино Капайа, руководитель компании по производству минеральных удобрений.Ангола — страна практически без туристов. И при этом — одна из самых дорогих для проживания иностранных специалистов. Аренда "однушки" в центре может доходить до 6 тысяч долларов в месяц.Высотные отели и офисы сырьевых компаний. Вся Луанда-сити была отстроена за последние 17 лет, когда закончилась Гражданская война, и экономика вплоть до 2014 года росла беспрецедентными темпами — по 11 процентов ежегодно.Нефтедоллары заметно поменяли облик города. Когда идешь по центру — видишь португальскую архитектуру и обустроенную набережную. Контраст во всем — не только в городской жизни, но и в экономике с политикой. Вот и новый президент пообещал людям реформы, которые должны сотворить "африканское экономическое чудо". Но творить его должен — совместно иностранный и местный бизнес.