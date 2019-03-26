Видео с неопознанным летающим объектом, якобы заснятым жителями села Труновское
под Ставрополем, вызвало сомнения у пользователей.
Видео с неопознанным летающим объектом, якобы заснятым жителями села Труновское
под Ставрополем, вызвало сомнения у пользователей.
НЛО на ролике снято ночью. Корабль повисел над селом, а затем скрылся.
Местные жители связывают участившиеся визиты инопланетян с
недавним землетрясением. На видео, снятом во время последнего посещения, виден
светящийся объект, который через некоторое время исчезает "классическим" голливудским способом – через светящийся портал.
Скептики после публикации видео сразу нашли нестыковки: по
их мнению, полыхающий огнями корабль должны были увидеть все в округе, а не
единственный свидетель. Большинство комментаторов приходят к выводу, что в
ролике использована компьютерная графика, передает .
А позже нашелся и оригинал видео на Youtube. Он называется "НЛО зависает и исчезает над Южным Колорадо". Датирован ролик 19 апреля 2017 года. А специалисты по компьютерной графике в один голос заявляют, что подобный ролик можно создать примерно за сутки, даже не обладая профессиональными навыками анимации, пишет