Видео с неопознанным летающим объектом, якобы заснятым жителями села Труновское под Ставрополем, вызвало сомнения у пользователей.

Видео с неопознанным летающим объектом, якобы заснятым жителями села Труновскоепод Ставрополем, вызвало сомнения у пользователей.НЛО на ролике снято ночью. Корабль повисел над селом, а затем скрылся.Местные жители связывают участившиеся визиты инопланетян снедавним землетрясением. На видео, снятом во время последнего посещения, виденсветящийся объект, который через некоторое время исчезает "классическим" голливудским способом – через светящийся портал.Скептики после публикации видео сразу нашли нестыковки: поих мнению, полыхающий огнями корабль должны были увидеть все в округе, а неединственный свидетель. Большинство комментаторов приходят к выводу, что вролике использована компьютерная графика, передает .А позже нашелся и оригинал видео на Youtube. Он называется "НЛО зависает и исчезает над Южным Колорадо". Датирован ролик 19 апреля 2017 года. А специалисты по компьютерной графике в один голос заявляют, что подобный ролик можно создать примерно за сутки, даже не обладая профессиональными навыками анимации, пишет