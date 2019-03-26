Эксперты объясняют это реализацией отложенного спроса и повышающимися ставками по ипотеке.
Спрос на ипотечные кредиты в феврале показал снижение (до этого ипотека росла небывалыми темпами). Так, количество выданных ипотечных кредитов снизилось на 9%, объем показал небольшой рост – плюс два процента, подсчитали аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Всего в феврале россияне взяли в кредит 644,45 млрд рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по темпам роста стали кредиты наличными. Их количество увеличилось на 12%, а объем почти на треть – до 319,40 млрд рублей.
"В феврале 2019 года было выдано 86,11 тыс ипотечных кредитов на 188,37 млрд рублей, годом ранее – 95,11 тыс ипотечных кредитов на 185,57 млрд рублей. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 12%: с 1,95 до 2,19 млн рублей", - говорится в исследовании.
В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) снижения ипотечных выдач не фиксируют, но отмечают замедление темпов роста ипотеки.
За первые два месяца количество выданных ипотечных кредитов выросло на 4,2%, а объем на 22,2%. При этом, в феврале рост выдачи составил всего 2,4% в сравнении с февралем прошлого года, говорит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. "Ипотечное кредитование по-прежнему растет не только по количеству выдаваемых кредитов, но и по их объемам. Однако, стоит отметить, что темпы роста выдачи жилищных кредитов в начале 2019 года несколько замедлились. Так, скажем, в 2018 году было выдано почти на 50% больше ипотечных кредитов, чем в 2017 году", - говорит Алексей Волков.
Об аналогичной тенденции ранее заявляли и в ДОМ. РФ. По данным госкомпании, в феврале объем выданной ипотеке вырос на 8-10% и составил 215-220 млрд рублей. При этом, темпы роста снизились по сравнению с прошлым годом.
Замедление ипотечного роста связано, с одной стороны, с повышением ставок. Впервые с 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку в октябре прошлого года. В результате ставки выросли с 8,5% до 10-11% (на сегодняшний момент).
С другой стороны, с реализацией отложенного спроса: когда банки фиксировали небывалый рост спроса на ипотеку и рефинансирование. Помимо этого, сами банки не снижают требования к заемщикам, это привело к тому, что количество "хороших" заемщиков практически исчерпало себя. Подобная тенденция обозначилась еще в январе и продолжается сейчас, поясняет и. о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников.
Застройщики в свою очередь не отмечают существенных изменений по числу ипотечных сделок, продолжая фиксировать рост проданных в кредит квартир. Доля ипотечных сделок на столичном рынке новостроек составляет больше половины, остальное приходится на вторичку.
В феврале был отмечен рост доли ипотечных сделок. Так, например, в жилых комплексах Москвы доля покупок с привлечением кредита с начала года выросла с 44% до 60%, Московской области – с 67% до 74%. Доля сделок с полной оплатой, напротив, снизилась, говорит руководитель управления партнёрских продаж, ипотеки и субсидий ГК ФСК Андрей Вербицкий. По его мнению, такая ситуация продиктована повышающимися ипотечными ставками, которые заставляют людей не откладывать решение о покупке жилья.
В ГК "МИЦ" не отмели серьезных изменений доли ипотечных сделок. Она стабильно держится на уровне 65-70% в зависимости от объекта, отмечает коммерческий директор компании Дмитрий Усманов. Доля сделок со 100%-ной оплатой также стабильна, и составляет в среднем 35%, добавил он.
Как правило, наибольшая доля покупок с ипотекой приходится на однокомнатные квартиры. Например, в подмосковных проектах доля ипотечных сделок с однушками составила 44%, а в московских жилых комплексах – 50%, отмечает Андрей Вербицкий. Вместе с тем активно используется ипотечный кредит и покупателями двухкомнатных квартир. Такие сделки составляют около трети от общего объема.
Самые популярные ипотечные квартиры – однушки, подтверждает коммерческий директор компании ГК "МИЦ". "Более 50% от общего количества сделок с ипотекой приходится на однушки. Как правило, ипотечное жилье является первой, стартовой недвижимостью. Этим и объясняется особая популярность одно- и двухкомнатных квартир в масс-маркете", - поясняет он. Доля многокомнатных квартир, представленных в жилых комплексах, сама по себе невелика. Конечно, их также покупают в ипотеку, но зачастую большие квартиры приобретаются после продажи предыдущей недвижимости. Здесь велика доля сделок по схеме trade-in, добавляет Дмитрий Усманов.
Что касается перспектив сегмента ипотеки в текущем году, то здесь все будет зависеть от целого ряда факторов. В том числе, от того, насколько привлекательными будут условия предоставления ипотечных кредитов со стороны банков. Речь идет, прежде всего, о процентной ставке, отмечает Алексей Волков. Очевидно, что влияние на дальнейшее развитие ипотеки также будут оказывать динамика цен на недвижимость и реальные доходов граждан. "В целом, мы ожидаем сохранение тенденции роста выдачи ипотечных кредитов, но менее значительными темпами – не более 10%", - говорит он.
В ГК "МИЦ" ожидают сохранения сделок по ипотеке на уровне 65-75%, в зависимости от проекта и локации цифры могут немного меняться. Незначительные колебания зависят также от платежеспособности населения, но, по прогнозам девелопера, они не выйдут за указанные рамки.
В Минфине накануне заявили, что ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до 8% годовых раньше, чем это предусмотрено нацпроектом "Жилье и городская среда". То есть - раньше 2024 года.
В прошлом году россияне оформили почти 1,5 млн ипотечных кредитов на 3 трлн рублей. Это почти на 50%, чем в 2017 году. По итогам 2018 года совокупный ипотечный портфель банков составил почти 6 трлн рублей. По данным агентства Прайм, наибольшие объемы выдачи кредитов — у крупных государственных банков. Чаще всего ипотеку брали в Сбербанке, на него приходится более 54% выданных в прошлом году ипотечных кредитов. На втором месте ВТБ, третье и четвертое – у Газпромбанка и Россельхозбанка. Суммарно на эти четыре госбанка приходится порядка 85% выданной ипотеки. Всего выдачу ипотеки в прошлом году, по данным ЦБ, вели 209 банков.