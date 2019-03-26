Эксперты объясняют это реализацией отложенного спроса и повышающимися ставками по ипотеке.

Спрос на ипотечные кредиты в феврале показал снижение (до этого ипотека росла небывалыми темпами). Так, количество выданных ипотечных кредитов снизилось на 9%, объем показал небольшой рост – плюс два процента, подсчитали аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ).Всего в феврале россияне взяли в кредит 644,45 млрд рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по темпам роста стали кредиты наличными. Их количество увеличилось на 12%, а объем почти на треть – до 319,40 млрд рублей."В феврале 2019 года было выдано 86,11 тыс ипотечных кредитов на 188,37 млрд рублей, годом ранее – 95,11 тыс ипотечных кредитов на 185,57 млрд рублей. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 12%: с 1,95 до 2,19 млн рублей", - говорится в исследовании.В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) снижения ипотечных выдач не фиксируют, но отмечают замедление темпов роста ипотеки.За первые два месяца количество выданных ипотечных кредитов выросло на 4,2%, а объем на 22,2%. При этом, в феврале рост выдачи составил всего 2,4% в сравнении с февралем прошлого года, говорит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. "Ипотечное кредитование по-прежнему растет не только по количеству выдаваемых кредитов, но и по их объемам. Однако, стоит отметить, что темпы роста выдачи жилищных кредитов в начале 2019 года несколько замедлились. Так, скажем, в 2018 году было выдано почти на 50% больше ипотечных кредитов, чем в 2017 году", - говорит Алексей Волков.Об аналогичной тенденции ранее заявляли и в ДОМ. РФ. По данным госкомпании, в феврале объем выданной ипотеке вырос на 8-10% и составил 215-220 млрд рублей. При этом, темпы роста снизились по сравнению с прошлым годом.Замедление ипотечного роста связано, с одной стороны, с повышением ставок. Впервые с 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку в октябре прошлого года. В результате ставки выросли с 8,5% до 10-11% (на сегодняшний момент).С другой стороны, с реализацией отложенного спроса: когда банки фиксировали небывалый рост спроса на ипотеку и рефинансирование. Помимо этого, сами банки не снижают требования к заемщикам, это привело к тому, что количество "хороших" заемщиков практически исчерпало себя. Подобная тенденция обозначилась еще в январе и продолжается сейчас, поясняет и. о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников.Застройщики в свою очередь не отмечают существенных изменений по числу ипотечных сделок, продолжая фиксировать рост проданных в кредит квартир. Доля ипотечных сделок на столичном рынке новостроек составляет больше половины, остальное приходится на вторичку.В феврале был отмечен рост доли ипотечных сделок. Так, например, в жилых комплексах Москвы доля покупок с привлечением кредита с начала года выросла с 44% до 60%, Московской области – с 67% до 74%. Доля сделок с полной оплатой, напротив, снизилась, говорит руководитель управления партнёрских продаж, ипотеки и субсидий ГК ФСК Андрей Вербицкий. По его мнению, такая ситуация продиктована повышающимися ипотечными ставками, которые заставляют людей не откладывать решение о покупке жилья.В ГК "МИЦ" не отмели серьезных изменений доли ипотечных сделок. Она стабильно держится на уровне 65-70% в зависимости от объекта, отмечает коммерческий директор компании Дмитрий Усманов. Доля сделок со 100%-ной оплатой также стабильна, и составляет в среднем 35%, добавил он.Как правило, наибольшая доля покупок с ипотекой приходится на однокомнатные квартиры. Например, в подмосковных проектах доля ипотечных сделок с однушками составила 44%, а в московских жилых комплексах – 50%, отмечает Андрей Вербицкий. Вместе с тем активно используется ипотечный кредит и покупателями двухкомнатных квартир. Такие сделки составляют около трети от общего объема.Самые популярные ипотечные квартиры – однушки, подтверждает коммерческий директор компании ГК "МИЦ". "Более 50% от общего количества сделок с ипотекой приходится на однушки. Как правило, ипотечное жилье является первой, стартовой недвижимостью. Этим и объясняется особая популярность одно- и двухкомнатных квартир в масс-маркете", - поясняет он. Доля многокомнатных квартир, представленных в жилых комплексах, сама по себе невелика. Конечно, их также покупают в ипотеку, но зачастую большие квартиры приобретаются после продажи предыдущей недвижимости. Здесь велика доля сделок по схеме trade-in, добавляет Дмитрий Усманов.Что касается перспектив сегмента ипотеки в текущем году, то здесь все будет зависеть от целого ряда факторов. В том числе, от того, насколько привлекательными будут условия предоставления ипотечных кредитов со стороны банков. Речь идет, прежде всего, о процентной ставке, отмечает Алексей Волков. Очевидно, что влияние на дальнейшее развитие ипотеки также будут оказывать динамика цен на недвижимость и реальные доходов граждан. "В целом, мы ожидаем сохранение тенденции роста выдачи ипотечных кредитов, но менее значительными темпами – не более 10%", - говорит он.В ГК "МИЦ" ожидают сохранения сделок по ипотеке на уровне 65-75%, в зависимости от проекта и локации цифры могут немного меняться. Незначительные колебания зависят также от платежеспособности населения, но, по прогнозам девелопера, они не выйдут за указанные рамки.В Минфине накануне заявили, что ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до 8% годовых раньше, чем это предусмотрено нацпроектом "Жилье и городская среда". То есть - раньше 2024 года.В прошлом году россияне оформили почти 1,5 млн ипотечных кредитов на 3 трлн рублей. Это почти на 50%, чем в 2017 году. По итогам 2018 года совокупный ипотечный портфель банков составил почти 6 трлн рублей. По данным агентства Прайм, наибольшие объемы выдачи кредитов — у крупных государственных банков. Чаще всего ипотеку брали в Сбербанке, на него приходится более 54% выданных в прошлом году ипотечных кредитов. На втором месте ВТБ, третье и четвертое – у Газпромбанка и Россельхозбанка. Суммарно на эти четыре госбанка приходится порядка 85% выданной ипотеки. Всего выдачу ипотеки в прошлом году, по данным ЦБ, вели 209 банков.