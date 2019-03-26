Мэрия составила график ремонтных работ на теплосетях

Мэрия составила график ремонтных работ на теплосетяхАдминистрация Владимира опубликовала график ремонтных работ на теплосетях в 2019 году. Обходиться без горячей воды, как и прежде, придется минимум 2 недели. Первые отключения начнут в начале мая, а закончат в конце августа.Сначала потерпеть неудобства придется жителям тех домов, которые подключены к магистральным сетям первой очереди. Это достаточно большой участок областной столицы, который начинается от улиц Лакина и Балакирева и заканчивается в районе улицы Горького. Здесь ремонты начнут сразу после майских праздников – с 10 мая.Последние работы пройдут с 12 по 25 августа. Это будут работы на разводящих сетях от небольших котельных. Полный график можно посмотреть здесь .