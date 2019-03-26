Самый высокий налог за квартиру в Москве составил 6,3 миллиона рублей – столько понадобится уплатить владельцу жилья в Хамовниках.

Средняя сумма налога на жилье в Москве составляет 6 тысяч рублей в год. За 6 миллионов можно купить отдельную квартиру.6 миллионов придется заплатить собственнику квартиру в районе "Золотой мили", площадь жилья составляет 1 тысячу квадратных метров, пишут "Ведомости". Третье место – также у квартиры в Хамовниках площадью 2 тысячи квадратов, она обойдется владельцу в 5,5 миллиона рублей в год.На долю высокобюджетного жилья (стоимостью более 50 миллионов рублей), расположенного в центре столицы, приходится менее 1 процента квартир в Москве.Ставка налога на имущество зависит от кадастровой стоимости объекта: если она дешевле 10 миллионов рублей, ставка составит 0,1%, до 20 миллионов рублей – 0,15% и так далее. Если квартира дороже 300 миллионов, налог составит 2% от кадастровой стоимости.В прошлом году собственники элитной недвижимости заплатили около 12% от общей суммы налога на имущество физических лиц – это 15,7 миллиарда рублей, пишет издание.