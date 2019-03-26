Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020. Причина – участие в матчах с командами Португалии и Люксембурга натурализованного бразильца Жуниора Мораиса.

Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020. Причина – участие в матчах с командами Португалии и Люксембурга натурализованного бразильца Жуниора Мораиса.Нападающий Жуниор Мораис получил украинское гражданство 18 марта, а на следующий день он вышел на поле против команды Португалии. Но португальская сторона нашла нарушение в процессе натурализации 31-летнего бразильца. Не было соблюдено правило обязательного непрерывного проживания в стране на протяжении пяти лет. Мораис же уезжал некоторое время в Китай.Португальцы направили протест в УЕФА. Если он будет удовлетворен, то сборной Украины грозят технические поражения в матчах с командами Португалии и Люксембурга и снятие четырех очков.