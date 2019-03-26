Кандидаты в президенты Украины не гнушаются никаких, даже самых грязных и противозаконных методов борьбы. В ход идут угрозы, подкуп, шантаж. Наибольшее раздражение у политической элиты Незалежной вызывает актер Владимир Зеленский. Лидера предвыборной кампании могут ликвидировать.
Кандидаты в президенты Украины не гнушаются никаких, даже самых грязных и противозаконных методов борьбы. В ход идут угрозы, подкуп, шантаж. Наибольшее раздражение у политической элиты Незалежной вызывает актер Владимир Зеленский. Лидера предвыборной кампании могут ликвидировать.
Над головой Зеленского сгущаются тучи. Недавно он обратился
в правоохранительные органы и пожаловался на слежку за ним и его сотрудниками в
Одессе. Полиция возбудила уголовное дело.
Юморист многим мешает. Его вероятная победа на президентских
выборах может спутать карты не только ведущим украинским политикам, но и
стоящим за ними олигархами. Не исключено, что для борьбы с Зеленским используют
радикальный метод: убийство.
С таким заявлением выступил публицист и телеведущий Максим
Шевченко. "Мне кажется, что Москва с ним (Зеленским. – Прим. ред.) вполне
могла бы найти с ним общий язык, если его не убьют", – сказал журналист в
интервью изданию "ПолитНавигатор".
Шевченко уверен: – единственный кандидат в
президенты Украины, у которого руки не запачканы кровью. Порошенко затеял войну
в Донбассе, Тимошенко отметилась участием в криминальных коррупционных схемах.
В условиях крайне токсичной украинской политической реальности отсутствие у Зеленского соответствующего опыта для многих украинцев скорее плюс,
чем минус. Эксперты отмечают, что значительную часть электората юмориста
составляет молодежь, которая устала от прежних лидеров. Люди связывают с
актером надежды на долгожданные перемены к лучшему.
За несколько дней до выборов президента Украины – 2019
юморист продолжает укреплять позиции. Отдать голос за готовы чуть ли не
треть от тех, кто 31 марта собирается прийти к избирательным урнам.