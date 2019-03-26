Кандидаты в президенты Украины не гнушаются никаких, даже самых грязных и противозаконных методов борьбы. В ход идут угрозы, подкуп, шантаж. Наибольшее раздражение у политической элиты Незалежной вызывает актер Владимир Зеленский. Лидера предвыборной кампании могут ликвидировать.

Кандидаты в президенты Украины не гнушаются никаких, даже самых грязных и противозаконных методов борьбы. В ход идут угрозы, подкуп, шантаж. Наибольшее раздражение у политической элиты Незалежной вызывает актер Владимир Зеленский. Лидера предвыборной кампании могут ликвидировать.Над головой Зеленского сгущаются тучи. Недавно он обратилсяв правоохранительные органы и пожаловался на слежку за ним и его сотрудниками вОдессе. Полиция возбудила уголовное дело.Юморист многим мешает. Его вероятная победа на президентскихвыборах может спутать карты не только ведущим украинским политикам, но истоящим за ними олигархами. Не исключено, что для борьбы с Зеленским используютрадикальный метод: убийство.С таким заявлением выступил публицист и телеведущий МаксимШевченко. "Мне кажется, что Москва с ним (Зеленским. – Прим. ред.) вполнемогла бы найти с ним общий язык, если его не убьют", – сказал журналист винтервью изданию "ПолитНавигатор".Шевченко уверен: – единственный кандидат впрезиденты Украины, у которого руки не запачканы кровью. Порошенко затеял войнув Донбассе, Тимошенко отметилась участием в криминальных коррупционных схемах.В условиях крайне токсичной украинской политической реальности отсутствие у Зеленского соответствующего опыта для многих украинцев скорее плюс,чем минус. Эксперты отмечают, что значительную часть электората юмористасоставляет молодежь, которая устала от прежних лидеров. Люди связывают сактером надежды на долгожданные перемены к лучшему.За несколько дней до выборов президента Украины – 2019юморист продолжает укреплять позиции. Отдать голос за готовы чуть ли нетреть от тех, кто 31 марта собирается прийти к избирательным урнам.