Знаменитый исполнитель признался, что внезапная смерть Юлии Началовой стала для него большим ударом. Александр Серов поделился воспоминаниями о работе с певицей.

Знаменитый исполнитель признался, что внезапная смерть Юлии Началовой стала для него большим ударом. Александр Серов поделился воспоминаниями о работе с певицей.Музыкант рассказал журналистам, что накануне юбилея его настроение было совсем нерадостным, потому что он узнал трагическую новость о кончине артистки. Он не может поверить, что из жизни ушла талантливая певица, которая еще в юном возрасте выступала с ним на одних концертах, а после стала большой звездой. "Я до сих пор нахожусь в трансе, не могу представить, что такой красавицы больше нет", – поделился Александр Серов.Исполнитель признался, что пребывает в депрессии и мечтает вернуть душевное равновесие. В последнее время с ним постоянно происходят несчастья. "То я сломал ногу, то я упал и стукнулся головой об лед", – пояснил музыкант.Он также хочет положить конец скандалам, связанным с внебрачными детьми. "Я бы мечтал, чтобы все это осталось в прошлом и, чтобы я больше не попадал в конфузные ситуации", – заявил артист.На вопрос, собирается ли он еще раз жениться еще раз, ответил отрицательно. Музыкант отметил, что разочаровался в женщинах, и теперь он готов поддерживать с ними только дружеские отношения. Он добавил, что закрутить новый роман ему не позволяют возраст и напряженный график. "Да и сколько получил оплеух от этих гнусных девиц на телешоу", – приводит его слова сайт "".