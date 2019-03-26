Признание президентом США суверенитета Израиля над Голанскими высотами может привести к новому витку напряженности на Ближнем Востоке, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Признание президентом США суверенитета Израиля над Голанскими высотами может привести к новому витку напряженности на Ближнем Востоке, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Такие вещи — именно потому, что они находятся вне правового пространства, так как игнорируют все международные наработки, резолюции Совбеза ООН — могут только усугубить ситуацию", — сказала Захарова в эфире Русского радио.В понедельник в Белом доме состоялась церемония подписания прокламации о признании суверенитета. В США с визитом в настоящее время находится премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он назвал сегодняшние события "историческим днем" для Израиля, сообщает РИА Новости.Между тем официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что статус Голанских высот остается неизменным. Он напомнил, что вопрос о Голанских высотах изложен в резолюциях Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.Резко негативную реакцию решение Трампа вызвало в Сирии и Турции. В Дамаске признание израильской юрисдикции над Голанами восприняли как нападение на суверенитет Сирии. А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о нарушении международного права Вашингтоном, сообщает "Интерфакс".Лига арабских государств выступила с заявлением, в котором говорится, что решение Дональда Трампа не меняет правового статуса Голанских высот.Голанские высоты — спорная территория между Израилем и Сирией. Сирии принадлежали с 1944 года, но были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над территорией. Израиль считает важной эту территорию для своей самообороны.